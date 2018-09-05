وظائف شاغرة بالتمريض والصيدلة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

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أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بمجال التمريض والصيدلة، لحمَلة البكالوريوس، للعمل بمسمى (مُخطط تموين الأدوية، ومُمارس مكافحة العدوى).

الوظائف:

1-مُخطط تموين الأدوية(Pharmaceutical Supply Planner):

– درجة البكالوريوس في الصيدلة.

2-مُمارس مكافحة العدوى(Infection Control Practitioner):

– درجة البكالوريوس في التمريض أو مكافحة العدوى، يجب أن يكون قد أكمل دورة خاصة في نفس المجال.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الوظائف المتاحة وشروطها وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا