وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية.. التفاصيل وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة بالرياض لحمَلة البكالوريوس فما فوق لذوي الخبرة، بمسمى (مطوّر أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات، ومحلل عمليات تقنية المعلومات، ومدير قسم مراقبة الأداء)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأوضحت الاتصالات السعودية أن الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1- مطوّر أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (Senior ICT Applications Developer).

2- محلل عمليات تقنية المعلومات (Senior IT Operations Analyst).

3- مدير قسم مراقبة الأداء (Performance Control Section Manager).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).