قريباً.. مكافحة الحيوانات الضالة بعيداً عن استخدام «السموم»

تواصل – واس:

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون البلدية، وإدارة العلاقات العامة بالتعاون مع الجمعية السعودية للرفق بالحيوان، لإيجاد الحلول المناسبة لتقليل كثافات الحيوانات الضالة بطرق تتماشى مع نظام الرفق بالحيوان.

وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على حرصها بدعم أي مبادرة يتحقق من خلالها الرفق بالحيوانات، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع الجمعية والجهات المعنية في وضع حلول لتقليل كثافات الكلاب بطرق تتماشى مع نظام الرفق بالحيوان وتوفر في الوقت نفسه الحماية للسكان من ضررها أو إزعاجها.

واتفق الجانبان على أهمية عقد ملتقى تشارك فيه الجهات المعنية لوضع الحلول لمعالجة هذه الظاهرة من خلال وضع حلول بديلة لعمليات الطعوم السامة ومعالجة المواقع التي توجد فيها بشكل أفضل من السموم لتخلص منها.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد وجّه مؤخراً بإيقاف استخدام الطعوم السامة في مكافحة الكلاب الضالة، وتشكيل فريق عمل لوضع حلول عاجلة لذلك.