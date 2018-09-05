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تراجع النفط لـ77 دولاراً بسبب عاصفة أمريكية

تراجع النفط لـ77 دولاراً بسبب عاصفة أمريكية
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تواصل – وكالات:

تسببت العاصفة المدارية، التي تضرب الساحل الأمريكي المطل على خليج المكسيك، في انخفاض أسعار النفط؛ إذ توقع خبراء أن تؤثر سلباً على الإنتاج.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 69.31 دولار للبرميل، منخفضاً 56 سنتاً أو 0.8% عن التسوية السابقة، بحسب ما ذكرته “رويترز”.

فيما تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 37 سنتاً أو 0.5% إلى 77.80 دولار للبرميل.

وشهدت الجلسة السابقة قفزة كبيرة في الأسعار مع إغلاق العشرات من منصات النفط والغاز الأمريكية في خليج المكسيك؛ تحسباً لأي أضرار من العاصفة المدارية جوردون، إلا أنّ العاصفة غيرت اتجاهها نحو الشرق اليوم الأربعاء مما قلل من مخاطرها على المنتجين في الجانب الغربي من الخليج.

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