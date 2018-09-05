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بسبب أعراض مرضية.. الحجر الصحي على طائرة إماراتية في نيويورك (فيديو)

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تواصل – وكالات:

تسببت أعراض مرضية، في قيام السلطات الأمريكیة بفرض حجر صحي على ركاب طائرة إماراتیة قادمة من دبي عقب وصولھا لمطار جورج كینیدي بنیويورك؛ إثر مخاوف من كابتن الطائرة من أن ركاب الرحلة يعانون من أعراض الحمى.

وكانت الرحلة رقم 203 التابعة لشركة “طیران الإمارات” وصلت إلى مطار نیويورك الساعة 50:08 صباح الیوم الأربعاء بالتوقیت المحلي لنیويورك، فیما قام مسؤولون من الشرطة ومركز الأمراض والوقاية بتفقد ركاب الطائرة بعد شكوى 100 راكب من أعراض مرضیة.

بدورها أصدرت الشركة بیاناً توضیحیاً حول الواقعة تؤكد فیه أن عدد الأشخاص الذين على متن الرحلة رقم 203 ويعانون من أعراض مرضیة ھم 10 ركاب فقط.

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