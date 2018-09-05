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ورم سرطاني يتسبب في استئصال معدة مريضة بالكامل

ورم سرطاني يتسبب في استئصال معدة مريضة بالكامل
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تواصل – وكالات:

خضعت مريضة بريطانية لعملية جراحية نادرة، أزال فيها الأطباء معدتها بالكامل، بعد إصابتها بورم سرطاني خبيث.

وعلمت جيسيكا سولت بإصابتها بسرطان المعدة في سبتمبر 2016، وشعرت بالرعب من المرض، وأخبرها الأطباء بأن الورم الخبيث لا يزال في مراحله المبكرة ويمكن الشفاء منه، لكنهم سيضطرون إلى إزالة معدتها بالكامل.

وكانت فكرة إزالة عضو أساسي من جسمها بالكامل مدمرة، وبعد شهر واحد من التشخيص، خضعت جيسيكا لعملية استمرت لعدة ساعات، وربط الجراحون فيها المري بالأمعاء الدقيقة، التي باتت بديلاً للمعدة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبعد هذه التجربة القاسية، تحدثت جيسيكا عن التحديات التي مرت بها، وفي مقدمتها تعلم تناول كميات بسيطة من الطعام، وتحقيق التوازن بين الوجبات؛ لتجنب نوبات هبوط السكر.

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