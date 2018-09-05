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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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«تويتر» يهدد «ترامب»

«تويتر» يهدد «ترامب»
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تواصل – وكالات:

هددت منصة تويتر بإمكانية حظر حساب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ لخرقه سياسة التغريدات المسيئة، وقالت إنه لا يوجد أي مستخدم مستثنى من التهديد بحظره لخرقه القواعد التي تحكم السلوك المسيء، ولا حتى الرئيس الأمريكي.

وبحسب تصريحات فيجايا غادي، رئيسة قسم الشؤون القانونية والسياسة في تويتر؛ فإن “هذا الأمر ليس استثناءً شاملاً للرئيس أو لأي شخص آخر”. يأتي ذلك بعد أن دعا النقاد مراراً وتكراراً إلى حذف حساب تويتر الخاص بدونالد ترامب بعد نشره العديد من التغريدات المثيرة للجدل.

وتعتبر التصريحات الحالية الأحدث، التي تلمح إلى إمكانية اتخاذ قرار بفرض عقوبات على رئيس الولايات المتحدة وإيقافه مؤقتاً من نشر التغريدات المسيئة، حيث تواجه منصة التواصل الاجتماعي انتقادات تبعاً لتوفيرها معايير منخفضة ضد التغريدات المزعجة الصادرة عن رؤساء الدول وغيرهم من الأشخاص الذين يولدون جدلاً لأن ما يقولونه جدير بأن يكون ذا قيمة إخبارية.

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