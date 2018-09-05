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خلال الربع الأول.. ارتفاع صادرات المملكة من التمور 11,7% 

خلال الربع الأول.. ارتفاع صادرات المملكة من التمور 11,7% 
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تواصل – واس:

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور بناء على إحصائية جديدة صادرة من الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 بنسبة 11.7% لتبلغ نحو 222.4 مليون ريال؛ وذلك مقارنة بـالفترة نفسها من العام الماضي 2017 حيث حققت الصادرات قيمة 199.1 مليون ريال.

وأوضحت الإحصائية، أن النمو الذي شهدته صادرات الربع الأول من العام الجاري يأتي استمراراً لنمو بلغ 31.2% خلال العامين الماضيين، حيث بلغت صادرات التمور السعودية عام 2017 نحو 702.9 مليون ريال، مقارنة بـصادرات عام 2015 التي بلغت 535.7 مليون ريال.

ويأتي هذا الإنجاز نتاج جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور في تسهيل إجراءات التصدير، والقيام بتنظيم لقاءات المستوردين والمصدرين من داخل وخارج المملكة، ودعوة كبار مستوردي التمور في العالم، إضافة إلى إقامة المؤتمر العالمي للتمور في الرياض مؤخراً بحضور كبار مصدري التمور السعودية وكبار مستوردي التمور في العالم، ومشاركة شركات الأغذية والفنادق العالمية، حيث تم عقد عدد من صفقات البيع خلال المؤتمر.

يذكر أن المملكة تحتضن أكثر من 28.5 مليون نخلة، ويقدر إجمالي إنتاج تمور المملكة بـ 1.3 مليون طن، وتبلغ المساحة المزروعة للنخيل نحو 107 آلاف هكتار بعدد يتجاوز 123 ألف حيازة زراعية للنخيل.

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