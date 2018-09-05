«التجارة» تستدعي 20 ألف سيارة من نوع «كيا» بسبب عيوب فنية

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار الیوم الأربعاء استدعاء أكثر من 20 ألف مركبة من نوع “KIA “من موديلات مختلفة؛ لوجود عیوب فنیة متنوعة.

وشمل الاستدعاء، 1533 مركبة من نوع “Picanto/KIA، “لخلل في خرطوم الوقود قد يؤدي إلى تمزقه وتسرب الوقود؛ الأمر الذي يزيد من احتمالیة نشوب حريق.

كما طال الاستدعاء 16233 مركبة من نوع “Carnival/KIA “الموديلات 2006 – 2015؛ وذلك لوجود خلل في الدائرة الكھربائیة لمروحة تبريد المكیف قد يؤدي إلى تعطل دفع الھواء في المركبة.

وشمل أيضاً، 2364 مركبة من نوع “Carnival/KIA “موديلات 2015 – 2019؛ وذلك لخلل في برنامج التحكم بفتح وإغلاق الباب الجانبي؛ ما قد يتسبب في عمله بطريقة غیر آمنة ويزيد من احتمالیة تسببه في حدوث إصابة.

ودعت الوزارة أصحاب المركبات من نوع KIA بالموديلات والفئات المذكورة مراجعة الوكیل المورِّد، وھو “شركة الجبر للسیارات”؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة دون مقابل.