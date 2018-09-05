بالصور.. القوات المسلحة تستعد لتنفيذ تمرين «درع الوقاية 2» مع القوات الأمريكية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مواطن يتهم مطار الدمام بالتسبب في وفاة ابنته.. لهذا السبب

مواطن يتهم مطار الدمام بالتسبب في وفاة ابنته.. لهذا السبب

تنفيذ «حد الغيلة» في وافد.. استدرج آخر إلى بيته وقتله وحرق جثته

تنفيذ «حد الغيلة» في وافد.. استدرج آخر إلى بيته وقتله وحرق جثته

بالصور.. خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي الرابع والخمسين لـ«مؤسسة النقد»

بالصور.. خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي الرابع والخمسين لـ«مؤسسة النقد»

«التعليم»: رفع مشروع رتب وترقيات المعلمين للجهات العليا لإقراره

«التعليم»: رفع مشروع رتب وترقيات المعلمين للجهات العليا لإقراره

بالصور.. القوات المسلحة تستعد لتنفيذ تمرين «درع الوقاية 2» مع القوات الأمريكية

بالصور.. القوات المسلحة تستعد لتنفيذ تمرين «درع الوقاية 2» مع القوات الأمريكية
0

تواصل – واس:

تستعد القوات المسلحة السعودية مطلع الأسبوع القادم، لتنفيذ التمرين المختلط “درع الوقاية2” مع القوات الأمريكية الصديقة بمشاركة من وزارة الصحة والدفاع المدني، الذي سوف يُنفذ في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط.

ويهدف التمرين إلى إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل والوصول إلى أعلى درجات التنسيق بين جميع أفرع القوات المسلحة وتحقيق التعاون والتكامل على المستوى الوطني مع الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لهذا النوع من الأزمات.

ويأتي هذا التمرين ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع ممثلة بقواتنا المسلحة لتدريب القطاعات العسكرية كافة ضمن الخطة السنوية، التي تهدف أيضاً لدعم أواصر التعاون والعلاقات مع القوات الصديقة وصقل وتأهيل وتبادل الخبرات وتطوير المهارات، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا المسلحة.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

القوات المسلحة تشارك في تمرين «النجم الساطع» بمصر

القوات المسلحة تشارك في تمرين «النجم الساطع» بمصر

وزارة الدفاع تعلن موعد القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة

وزارة الدفاع تعلن موعد القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة

ماذا قالت هيئة كبار العلماء عن دور رجال القوات المسلحة في موسم الحج؟

ماذا قالت هيئة كبار العلماء عن دور رجال القوات المسلحة في موسم الحج؟

اللواء الشهري: القوات المسلحة المشاركة في الحج مساندة بأحدث التجهيزات (صور)

اللواء الشهري: القوات المسلحة المشاركة في الحج مساندة بأحدث التجهيزات (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>