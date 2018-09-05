بالصور.. القوات المسلحة تستعد لتنفيذ تمرين «درع الوقاية 2» مع القوات الأمريكية

تواصل – واس:

تستعد القوات المسلحة السعودية مطلع الأسبوع القادم، لتنفيذ التمرين المختلط “درع الوقاية2” مع القوات الأمريكية الصديقة بمشاركة من وزارة الصحة والدفاع المدني، الذي سوف يُنفذ في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط.

ويهدف التمرين إلى إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل والوصول إلى أعلى درجات التنسيق بين جميع أفرع القوات المسلحة وتحقيق التعاون والتكامل على المستوى الوطني مع الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لهذا النوع من الأزمات.

ويأتي هذا التمرين ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع ممثلة بقواتنا المسلحة لتدريب القطاعات العسكرية كافة ضمن الخطة السنوية، التي تهدف أيضاً لدعم أواصر التعاون والعلاقات مع القوات الصديقة وصقل وتأهيل وتبادل الخبرات وتطوير المهارات، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا المسلحة.