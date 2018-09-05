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هل تعلم كم يبلغ قلبك من العمر؟ هذا الاختبار يجيبك

هل تعلم كم يبلغ قلبك من العمر؟ هذا الاختبار يجيبك
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تواصل – وكالات:

حثت هيئة الصحة العامة في إنجلترا الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً، على إجراء اختبار عبر الإنترنت لاكتشاف عمر القلب لديهم؛ الأمر الذي يوضح ما إذا كانوا يواجهون خطراً متزايداً، للإصابة بنوبات قلبية أو سكتات دماغية.

وتتوقع الهيئة أن 80 في المئة من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، التي تصيب الأشخاص تحت عمر 75 عاماً، يمكن الوقاية منها إذا ما جرى تحسين صحة القلب، بحسب “بي بي سي”.

وتعرض أنماط الحياة غير الصحية 4 من بين كل 5 أشخاص بالغين لخطر الموت المبكر، حسب تقديرات الهيئة.

وتنصح الهيئة الأشخاص بالتوقف عن التدخين، وتناول أطعمة صحية، وممارسة قدر كافٍ من التمرينات الرياضية.

ولا يعد ذلك الاختبار تشخيصياً؛ إذ إنه لا يخبرك ما إذا كنت ستصاب بنوبة قلبية، لكنه قد يكون جرس إنذار، لكي تقوم بتغييرات صحية في حياتك.

وأجرى ديفيد غرين، البالغ من العمر 59 عاماً، ذلك الاختبار، حيث قال غرين لبي بي سي: “أسوأ لحظة حينما أخبرت بأن عمر قلبي أكبر من عمري بعشر سنوات، وأن عمري المتوقع أصبح أقصر”.

وأضاف: “استغرق ذلك بعض الوقت لاستيعابه بالطبع، لكني حولت الأمر إلى حالة إيجابية؛ من أجل فعل شيء بعكس هذا السيناريو”.

خضع غرين للاختبار، بعد معاناته في إجراء البروفات لدوره في مسرحية مع فرقته المسرحية، في مدينة بليموث جنوب غرب إنجلترا.

ولم يسمع غرين من قبل بمسألة عمر القلب، لكنه كان يخمن أن عمر قلبه قد يزيد عن عمره بقليل.

ويقول: “عمري الآن 59 عاماً؛ ولذلك اعتقدت أن عمر قلبي ربما يكون 62 أو 63، لكن فارق 10 سنوات كان صدمة حقيقية بالنسبة لي”.

وأَضاف: “قالوا لي إنك بحاجة لفعل شيء، وإلا لن تعيش كثيراً بعد سن التقاعد، أعتقد أن ذلك أهم شيء بالنسبة لي، لقد تقاعدت للتو، وأرغب في أن أعيش أطول قليلاً”.

ويؤكد الأطباء أن السمنة والنظام الغذائي غير الصحي، وعدم ممارسة التمرينات الرياضية، وارتفاع ضغط الدم عوامل مخاطر مهمة بالنسبة للقلب، يمكن تغييرها.

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