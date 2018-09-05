محافظ جدة يكرم 1000 حافظ وحافظة للقرآن مساء اليوم

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يكرم محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء، 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله الكريم وذلك في الحفل السنوي التاسع والثلاثين (إكرام) الذي تقيمه جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة بفندق جدة هيلتون.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، أن تشريف وحضور سمو محافظ جدة لهذا الحفل نلمسه على وجوه حفظة القرآن ، حيث يمثل لهم دعماً كبيراً وتكريماً على اجتهادهم في حفظ كتاب الله طيلة السنوات الماضية، مقدماً شكره لسموه على تشريفه لاحتفالات الجمعية على مدى السنوات الماضية.

وبيّن رئيس خيركم أن حفل هذا العام فيه العديد من الفقرات المتنوعة، كما ستعلن فيه أسماء الحفاظ الـ 13 الأوائل على مستوى محافظة جدة وتكريم أصحاب الأيادي البيضاء داعمي خيركم.