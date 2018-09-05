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لوقف تسميمها.. بحث حلول بديلة لمكافحة الحيوانات الضالة

لوقف تسميمها.. بحث حلول بديلة لمكافحة الحيوانات الضالة
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تواصل – فريق التحرير:

بحثت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون البلدية, وإدارة العلاقات العامة بالتعاون مع الجمعية السعودية للرفق بالحيوان، الحلول المناسبة لتقليل كثافات الحيوانات الضالة بطرق تتماشى مع نظام الرفق بالحيوان وتوفر في الوقت نفسه الحماية للسكان من ضررها أو إزعاجها, وذلك ضمن جهود الوزارة لتفعيل قرار  وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ بوقف تسميم الحيوانات الضالة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الجانبين بديوان الوزارة، بحضور وكيل الوزارة المساعد الدكتور يحيى بن عبدالعزيز الحقيل، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام المكلف نايف بن ضيف الله العتيبي، والأمين العام للجمعية الدكتور منصور الخنيزان وعدد من المختصين.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية حرصها على دعم أي مبادرة يتحقق من خلالها الرفق بالحيوانات, مشيرة إلى أهمية التنسيق مع الجمعية والجهات المعنية في وضع حلول لتقليل كثافات الكلاب بطرق تتماشى مع نظام الرفق بالحيوان وتوفر في الوقت نفسه الحماية للسكان من ضررها أو ازعاجها.

واتفق الجانبان على أهمية عقد ملتقى تشارك فيه الجهات المعنية لوضع الحلول لمعالجة هذه الظاهرة من خلال وضع حلول بديلة لعمليات الطعوم السامة ومعالجة المواقع التي توجد فيها بشكل أفضل من السموم لتخلص منها.

وكان معالي وزير الشؤون البلدية والقروية قد وجّه مؤخراً بإيقاف استخدام الطعوم السامة في مكافحة الكلاب الضالة، وتشكيل فريق عمل لوضع حلول عاجلة لذلك.

 

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