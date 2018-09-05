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مصادر يمنية: الإطاحة بـ «المؤيد» قائد التدخل السريع للحوثي

مصادر يمنية: الإطاحة بـ «المؤيد» قائد التدخل السريع للحوثي
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تواصل – وكالات:

أكدت مصادر عسكرية يمنية، القبض على القيادي الحوثي وقائد فرقة التدخل السريع للميليشيا في محافظة صعدة محمد المؤيد خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت المصادر، أن الفيديو المتداول المزعوم أنه يعود لشقيق عبدالملك الحوثي، يعود لمحمد المؤيد، الذي ألقي القبض عليه من قبل قوات العروبة في جبال مران شرق محافظة صعدة، مبينة بأن هناك قيادات أخرى قُتلت بينهم عناصر وخبراء من «حزب الله». من جهة أخرى.

وذكرت مصادر مطلعة يمنية، أن زعيم الميليشيا الإرهابي عبدالملك الحوثي استدعى بشكل عاجل عدداً من قياداته في صنعاء إلى مران بمحافظة صعدة لإدارة العمليات والدفاع عنه بعد النجاحات التي حققها الجيش الوطني وبإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية.

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