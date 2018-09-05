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كيف تخزني اللحوم وتحافظي عليها بطريقة صحية؟.. «الغذاء والدواء» تُجيب

كيف تخزني اللحوم وتحافظي عليها بطريقة صحية؟.. «الغذاء والدواء» تُجيب
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تواصل – الرياض:

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مجموعة من النصائح والإرشادات للمحافظة على جودة وسلامة اللحوم الطازجة وطرق حفظها، وذلك ضمن حملة أطلقتها مؤخرًا بهدف التعامل الآمن مع اللحوم تحت عنوان “لحوم وعلوم”.

وتضمنت الإرشادات الخاصة بالمحافظة على جودة وسلامة اللحوم:

– عدم ترك اللحوم أكثر من ساعتين خارج الثلاجة.

– حفظها في أوعية محكمة الغلق داخل الثلاجة.

– وضعها في أبرد مكان في الثلاجة.

– تركها 6 ساعات على الأقل في الثلاجة قبل حفظها في الفريزر.

– تقطيعها وتقسيمها في أكياس قبل حفظها في الفريزر.

– أن تكون الأيادي نظيفة عند تقطيعها ووضعها في الثلاجة أو الفريزر، ويُفضل استخدام القفازين.

– حفظها في الفريزر بعد تغليفها بشكل جيد.

وتتضمن نصائح الهيئة بشأن طرق حفظ اللحوم:

– يمكن حفظ قطع اللحم في الثلاجة من 3 إلى 5 أيام، وبين 4 إلى 6 أشهر في الفريزر.

– يمكن حفظ شريحة اللحم “ستيك” في الثلاجة من 3 إلى 5 أيام، ومن 6 إلى 12 شهرًا في الفريزر.

– يمكن حفظ اللحم المفروم في الثلاجة من يوم إلى يومين، ومن 3 إلى 4 أشهر في الفريزر.

– يمكن حفظ كلٍّ من اللسان أو الكلى أو القلب أو الكبد في الثلاجة بين يوم ويومين ومن 3 إلى 4 أشهر في الفريزر.

– يمكن حفظ اللحم المطبوخ المتبقي في الثلاجة من 3 إلى 4 أيام، ومن شهرين إلى ثلاثة أشهر في الفريزر.

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