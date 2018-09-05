مدير جامعة الباحة يشكل لجنة للتحقيق في قضية «مريم الغامدي»

تواصل – الباحة:

أكدت مصادر مطلعة أن مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين وجّه بتشكيل لجنة عاجلة تضم في عضويتها مجموعة من العمداء، وأحد وكلاء الجامعة للتحقيق وتقصي الحقائق في تفاصيل القضية المرفوعة من والدة الطالبة «اليتيمة» مريم الغامدي، والتي اتهمت والدتها الجامعة برفضها قبول التحويل من كلية أهلية إلى كلية الطب بجامعة الباحة، رغم قبول زميلتها «ابنة عميد إحدى كليات الجامعة في الوقت الذي لا تنطبق الشروط عليها»، كما ذكرت والدة الطالبة.

ووفقاً لـ «المدينة» فإن جهتين رقابيتين بدأتا التحرك للتحقيق في ملابسات القضية والتأكد من ادعاءات والدة الطالبة، وفحص الإجراءات التي تم بموجبها قبول الطالبة الأخرى.

ودخلت جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، والتي تضم منطقة الباحة في خدماتها على الواجهة؛ حيث أكد مدير عام جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة سليمان عواض الزايدي، الذي أكد أنه سيتم التواصل مع جامعة الباحة للوقوف على سلامة الإجراءات، وتطبيق النظام الذي اتخذ بشأن الطالبتين.

وشدد الزايدي على أن من الواجب تطبيق نظام القبول والتحويل إلى الجامعات بدقة؛ تحقيقًا للعدالة والمساواة بين الطلاب والطالبات وعدم المجاملة في ذلك، هذا بصورة عامة.

أما ما يختص بتظلّم الطالبة مريم الغامدي التي رفض طلبها في التّحويل لجامعة الباحة قبل عامين، وقبول زميلتها الأقل منها في المستوى والدرجات، كما نقل على لسان والدتها، فلا بد من التأكد من سلامة إجراءات قبول زميلتها وسبب رفض طلبها، وفِي حال ثبوت تجاوزات يحاسب من أجاز ذلك، ويعاد للطالبة مريم حقها في القبول والتحويل وحقها لا يسقط رغم مرور عامين على مطالباتها.