«الحصيني» يتوقع: حالة ممطرة مع دخول أول أيام نجم «الجبهة»

تواصل- نايف الحربي:

قال عبدالعزيز الحصيني، محلل الطقس ‘‘إن غداً أول أيام النجم الثاني من نجوم سهيل وهو نجم الجبهة من مظاهره وعدد أيامه 14، موضحاً أنه أول أنواء الخريف وفيه يُنهى عن النوم تحت أديم السماء وفيه يعتدل الجو في الليل ويبقى حاراً في النهار، ومطره نافع بإذن الله ويبدأ صرام النخيل حيث تغرس فسائل النخيل وشتل الأشجار وتزرع الخضار‘‘.

وأضاف “الحصيني”، لـ”تواصل”: “يقال إذا طلعت الجبهة، تحانت الولهة، وتنازت السفهة، وقلت في الأرض الرفهة، وتقول العامة “إيلول لا قيلول”.

وتابع، يوافق دخول الجبهة حالة ممطرة بإذن الله على أجزاء من مناطق المملكة تشمل مكة والمدينة وعسير والباحة وجازان تمتد نواحي أجزاء من تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل وغرب القصيم وأقصى غرب منطقة الرياض غرب الدوادمي وعفيف البداية الفعلية من نهاية هذا الأسبوع وتستمر عدة أيام.

وأوضح، أنه يتزامن مع تقدم منخفض جوي ضعيف نحو الأجزاء الشمالية من المملكة مع وجود رطوبة هائلة تكون سبب في تشكل السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وأحياناً غزيرة مع حبات برد على أجزاء من تلك المناطق مع فرصة تشكل السيول على أجزاء من مكة والمدينة وعسير وجازان، لذا آمل الابتعاد عن مجاري الأودية والتنبيه من الصواعق وشدة الرياح الموافقة للحالة الممطرة مع فرصة غبار، إلا أن يصرفها الله.