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إعلان «المكيف عطلان».. يثير استياء طالبات ومعلمات مدرسة «جويرية مكة»

إعلان «المكيف عطلان».. يثير استياء طالبات ومعلمات مدرسة «جويرية مكة»
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تواصل – واس:

أثار إعلان «المكيف عطلان» في فصول مدرسة جويرية بنت الحارث الابتدائية في حي النورية بمكة المكرمة، استياء الطالبات والمعلمات، قبل أولياء الأمور، مع بداية العام الدراسي الجديد والذي انطلق الأحد الماضي.

ودفع تعطل التكييف، المعلمات وأمهات الطالبات إلى استخدام المراوح لتبريد الفصول الدراسية مع موجة الحر التي تشهدها العاصمة المقدسة بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

واستغرب الكثير من أولياء أمور الطالبات، تصريحات مسؤولي التعليم في الوزارة وتعليم مكة المكرمة بالانتهاء من تهيئة المدارس وصيانتها، لتتكشف أعطال المكيفات مع أول يوم دراسي، وهو ما يؤثر سلباً على البيئة التعليمية بشكل عام.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لتعليم مكة المكرمة طلال الردادي، وجود عطل جزئي في التكييف وتم على الفور توجيه فرق الصيانة بمعالجة الوضع في المدرسة وسيتم الانتهاء من جميع عمليات الصيانة المطلوبة في أقرب وقت ممكن.

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