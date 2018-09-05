شركة تدلل موظفيها.. اختر مدة عملك وتوقيته

تواصل – وكالات:

أطلقت إحدى الشركات العالمية نظاماً جديداً بداخل أروقتها يسمح لموظفيها الجدد بخيار العمل متى يشاؤون، بل وتحديد عدد ساعات عملهم، وقررت شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» العالمية للمحاسبة، إطلاق هذا النظام الجديد، استجابة منها «للطلب المتزايد من الناس على العمل بمرونة والتخلي عن أنماط العمل التقليدية»، بحسب صحيفة «تلغراف» البريطانية.

كما أن هناك دراسة أجرتها الشركة، توصلت إلى أن ما يقرب من نصف المشاركين فيها (46%) من 2000 شخص، قالوا إن العمل المرن وثقافة التوازن الجيد بين العمل والحياة، هو العامل الأكثر أهمية عند اختيار الوظيفة.

وتعتقد الشركة أن النظام الجديد، الذي يحمل اسم «ساعات العمل المرنة»، سيمنح الموظفين خيار العمل دون أن يكونوا مرتبطين بعقد متفرغ، وساعات عمل قياسية، ووضعت شرطاً هو قضاء الموظف مع صاحب العمل 26 أسبوعاً على الأقل.