وظائف إدارية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مواطن يتهم مطار الدمام بالتسبب في وفاة ابنته.. لهذا السبب

مواطن يتهم مطار الدمام بالتسبب في وفاة ابنته.. لهذا السبب

تنفيذ «حد الغيلة» في وافد.. استدرج آخر إلى بيته وقتله وحرق جثته

تنفيذ «حد الغيلة» في وافد.. استدرج آخر إلى بيته وقتله وحرق جثته

بالصور.. خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي الرابع والخمسين لـ«مؤسسة النقد»

بالصور.. خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي الرابع والخمسين لـ«مؤسسة النقد»

«التعليم»: رفع مشروع رتب وترقيات المعلمين للجهات العليا لإقراره

«التعليم»: رفع مشروع رتب وترقيات المعلمين للجهات العليا لإقراره

وظائف إدارية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف إدارية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج
0

تواصل – فريق التحرير:

بدأت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم في استقبال طلبات المتقدمين لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين ” 11 – 12 ” في مقر الجامعة بمدينة السيح عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية .

ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة عبر الرابط http://jobs.psau.edu.sa، وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مراسل مكتبي وسائق.. وظائف شاغرة في «تعليم رجال ألمع»

مراسل مكتبي وسائق.. وظائف شاغرة في «تعليم رجال ألمع»

الكلية التقنية بجدة بالتعاون مع القوات البحرية تعلن عن وظائف عسكرية

الكلية التقنية بجدة بالتعاون مع القوات البحرية تعلن عن وظائف عسكرية

ملتقى توظيفي بالكلية التقنية بالطائف.. التخصصات والأوراق المطلوبة

ملتقى توظيفي بالكلية التقنية بالطائف.. التخصصات والأوراق المطلوبة

وظائف لحملة الثانوية العامة بـ«الحرس الملكي».. الشروط وطريقة التقديم

وظائف لحملة الثانوية العامة بـ«الحرس الملكي».. الشروط وطريقة التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>