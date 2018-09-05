وظائف إدارية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج

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بدأت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم في استقبال طلبات المتقدمين لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين ” 11 – 12 ” في مقر الجامعة بمدينة السيح عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية .

ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة عبر الرابط http://jobs.psau.edu.sa، وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.