احذر.. 18 نقطة مرورية في العام تؤدي إلى سحب رخصة القيادة نهائياً

تواصل – الرياض:

أوضحت لائحة نظام النقاط المرورية أنه عند وصول النقاط المرورية المحتسبة على السائق المخالف لأنظمة المرور إلى 18 نقطة خلال سنة هجرية واحدة، ستعرض السائق لعقوبات تصل إلى سحب رخصة القيادة نهائيًّا.

وأبانت أنه في حال وصول عدد النقاط في سجل السائق المخالف إلى 18 نقطة خلال سنة هجرية يتم تعليق رخصته للمرة الأولى لمدة 3 أشهر، وللمرة الثانية 6 أشهر، وللمرة الثالثة لمدة سنة هجرية كاملة، وفي المرة الرابعة يتم سحب الرخصة نهائيًّا.

وجاء في اللائحة أنه إذا تكرر حصول المخالف غير السعودي على 18 نقطة لثلاث مرات خلال سنة هجرية، يتم سحب رخصته نهائيًّا، ويتم الرفع لأمير المنطقة للنظر في إلغاء إقامته وترحيله.

وأضافت أنه في حال قيام الشخص الذي سحبت رخصته بقيادة مركبة خلال مدة سحب الرخصة يتم تطبيق عقوبات تدريجية بحقه تصل إلى الغرامة بمبلغ 900 ريال والحبس لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

وتضمنت اللائحة أنه في حال تم ضبط شخص سُحبت رخصته نهائيًّا يقود مركبة فسيتم تطبيق عقوبة تعزيرية مشددة بحقه.

وأشارت اللائحة إلى أنه يمكن لمن تم سحب رخصته نهائيًّا أن يسترجعها بعد مضي سنتين بعد موافقة وزارة الداخلية، وبعد حضور برنامج تأهيلي للقيادة لمدة شهر في مدارس القيادة.

وأكدت اللائحة أن كل شخص يحمل رخصة قيادة سيحصل على نقطتين للقيادة الآمنة إذا مضت سنة هجرية كاملة ولم يرتكب فيها مخالفة مرورية.

وكانت اللائحة في السابق تتضمن سحب رخصة القيادة نهائيًّا في حال وصول النقاط المسجلة على السائق إلى 24 نقطة خلال سنة هجرية واحدة.