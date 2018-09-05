حكم صهيوني بهدم قرية فلسطينية.. و«منظمة التحرير»: جريمة حرب

تواصل – وكالات:

أيَّدت المحكمة العليا في دولة الكيان الصهيوني، اليوم الأربعاء، قرار هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية البدوية في الضفة الغربية المحتلة، في تطور وصفته منظمة التحرير الفلسطينية بأنه “جريمة حرب”.

وقال قضاة المحكمة الصهيونية “نرفض الالتماسات” التي تطالب بوقف هدم الخان الأحمر، وأضافوا أن الأمر المؤقت بوقف الهدم خلال النظر في هذه الشكاوى “سيُلغى خلال 7 أيام اعتباراً من اليوم”.

وحذرت منظمة التحرير الفلسطينية حكومة الاحتلال من أي مساس بقرية الخان الأحمر أو تهجير سكانها، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية.

وقال أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا، قرار مُسيس لتضليل الرأي العام العالمي لإخفاء نوايا الحكومة الصهيونية المسبقة بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها.

وأضاف التميمي أن إقدام الحكومة اللصهيونية على تنفيذ قرار المحكمة بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانه تحدّ صارخ لكل العالم، وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.