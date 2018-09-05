مواطن يتهم مطار الدمام بالتسبب في وفاة ابنته.. لهذا السبب

تواصل – الرياض:

قال والد طفلة توفيت عقب عودتها مباشرة من الولايات المتحدة ‘‘إن رائحة المطهرات والمنظفات التي كانت تفوح داخل دورات المياه بمطار الدمام تسببت في دخول طفلته في غيبوبة أدت إلى وفاتها‘‘.

وأوضح المواطن ناصر المري والد الطفلة “العنود” إن ابنته أجريت لها عملية زراعة قلب بأمريكا قبل 7 سنوات، وعند عودتها نهاية يوليو الماضي من مراجعة دورية بأمريكا دخلت دورة المياه بمطار الدمام، تسببت رائحة المطهرات والمنظفات في سقوطها مغشيًا عليها لعدم قدرتها على التنفس.

وبحسب صحيفة ‘‘اليوم‘‘ أبان أنهم فوجئوا بعد نقلها إلى عيادة المطار بعدم وجود أي طبيب فقط ممرضين، لافتاً إلى أن الممرضين تأخروا في إنعاش قلب ابنته، كما أخطأوا في تركيب جهاز التنفس عبر الأكسجين.

وأضاف أنه بعد فشل إسعاف ابنته في عيادة المطار تم نقلها إلى مستشفى القطيف، غير إنها وصلت إليه متوفاة دماغيًّا، بعد أن توقف نبض قلبها، وقد حاول الأطباء إسعافها ولكن دون جدوى.

ووضح أنه تقدم بشكوى إلى وزارة الصحة، وإلى الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وينوي رفع قضية ضد المطار بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة ابنته، وذلك حتى لا يتكرر ما حدث مع شخص آخر.