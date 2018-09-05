شرطة الرياض: ضبط 7 لصوص.. تجاوزت مسروقاتهم 1.6 مليون ريال

تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على (٧) متهمين «خمسة منهم وافدين» بارتكاب جرائم سطو بأسلحة بيضاء وسرقة معدات صناعية.

وبيَّن متحدث شرطة العاصمة أن الأدلة كشفت عن تورطهم بالجرائم التالية:

أولاً: ارتكاب ثلاثة متهمين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، جرائم سطو باقتحام منازل ومحلات تجارية والاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات شخصية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب (٧) حوادث، تركز معظمها في حي منفوحة وسط العاصمة الرياض.

ثانياً: قيام أربعة متهمين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، بسرقة عدد (٤٨) قالبًا حديديًا معدة لتصنيع المنتجات البلاستيكية بأشكال وأحجام معينة، تقدر قيمتها السوقية بمليون وستمائة ألف ريال، من مصنع حديد بحي السلي، وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب الجريمة وتقاسم المسروقات بينهم، وضُبط بحوزتهم (١٩) قالباً من القوالب المسروقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه تم إيقاف المتهمين وإحالة قضاياهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة.