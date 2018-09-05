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وزير الشؤون البلدية يكلف عدداً من رؤساء بلديات محافظات ومراكز منطقة المدينة

وزير الشؤون البلدية يكلف عدداً من رؤساء بلديات محافظات ومراكز منطقة المدينة
وزارة الشؤون البلدية والقروية
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، عدداً من القرارات بتكليف رؤساء بلديات لمحافظات ومراكز منطقة المدينة المنورة، وذلك بناءً على ما رفعه معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري.

وشملت القرارات تكليف الدكتور محمد بن مبارك السهلي برئاسة بلدية محافظة وادي الفرع، وتكليف بدر بن عبدالرازق الفقير برئاسة بلدية محافظة الحناكية، وتكليف المهندس حسن بن موسى العنزي برئاسة بلدية الحسو، وتكليف غازي بن سلامة الرحيلي برئاسة بلدية محافظة العيص، وتكليف المهندس بدر بن محمد العوفي برئاسة بلدية سليلة جهينة والمربع ، وتكليف عبدالله بن محمد بن سرور برئاسة بلدية ينبع النخل، وتكليف محمد بن فواز الشمري برئاسة بلدية محافظة المهد، وتكليف جابر بن جميل الحيدري برئاسة بلدية الصلصلة.

وأعرب رؤساء البلديات عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية ولمعالي أمين منطقة المدينة المنورة على هذه الثقة الغالية ودعمهم لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.

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