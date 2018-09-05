مراسل مكتبي وسائق.. وظائف شاغرة في «تعليم رجال ألمع»

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع عن توفر (8) وظائف شاغرة بمسمى (سائق – مراسل مكتبي) على فئة العمال والمستخدمين وفق التفاصيل التالية:
1- وظيفة سائق (عدد 6 – الفئة أ)
2- وظيفة مراسل مكتبي (عدد 2 – المرتبة 31)
الشروط:
» أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
» أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).
» أن لا يقل العمر عن 25 سنة.
» أن يكون لدى المتقدم (لوظائف سائق) رخصة قيادة سارية المفعول ويفضل رخصة عمومي .
» إرفاق ما يثبت سكنه في محافظة رجال ألمع.
» أن لا يكون المتقدم من أصحاب السوابق.
» أن لا يكون لديه راتب تقاعدي.
» سيتم إلغاء أي طلب إذا ثبت عدم صحة البيانات المدخلة.
» ملاحظة:يلغي هذا الإعلان ما سبقه من إعلانات ولا يلزم مراجعة الإدارة وسيتم إبلاغ المتقدم برسالة نصية في حال الترشيح لحضور المقابلة الشخصية بعد تحديدها.
» التقديم اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1439/12/24هـ وحتى الثلاثاء الموافق 1440/1/1هـ،من هنا