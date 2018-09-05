مراسل مكتبي وسائق.. وظائف شاغرة في «تعليم رجال ألمع»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع عن توفر (8) وظائف شاغرة بمسمى (سائق – مراسل مكتبي) على فئة العمال والمستخدمين وفق التفاصيل التالية:

1- وظيفة سائق (عدد 6 – الفئة أ)

2- وظيفة مراسل مكتبي (عدد 2 – المرتبة 31)

الشروط:

» أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

» أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

» أن لا يقل العمر عن 25 سنة.

» أن يكون لدى المتقدم (لوظائف سائق) رخصة قيادة سارية المفعول ويفضل رخصة عمومي .

» إرفاق ما يثبت سكنه في محافظة رجال ألمع.

» أن لا يكون المتقدم من أصحاب السوابق.

» أن لا يكون لديه راتب تقاعدي.

» سيتم إلغاء أي طلب إذا ثبت عدم صحة البيانات المدخلة.

» ملاحظة:يلغي هذا الإعلان ما سبقه من إعلانات ولا يلزم مراجعة الإدارة وسيتم إبلاغ المتقدم برسالة نصية في حال الترشيح لحضور المقابلة الشخصية بعد تحديدها.

» التقديم اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1439/12/24هـ وحتى الثلاثاء الموافق 1440/1/1هـ،من هنا