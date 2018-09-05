كاتب: ليس كل معلم يستحق القيام له

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«التعليم»: رفع مشروع رتب وترقيات المعلمين للجهات العليا لإقراره

«التعليم»: رفع مشروع رتب وترقيات المعلمين للجهات العليا لإقراره

«الجوازات»: السماح للموظف العسكري بالسفر خارج البلاد.. بشرط

«الجوازات»: السماح للموظف العسكري بالسفر خارج البلاد.. بشرط

تحذير مهم من «أمن الطرق» لمستخدمي طريق «مكة – المدينة»

تحذير مهم من «أمن الطرق» لمستخدمي طريق «مكة – المدينة»

حريق يخلي 325 نزيل‬اً بأحد فنادق جدة (صور)

حريق يخلي 325 نزيل‬اً بأحد فنادق جدة (صور)

كاتب: ليس كل معلم يستحق القيام له

كاتب: ليس كل معلم يستحق القيام له
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أثار الدكتور شلاش الضبعان مسألة احترام الطلاب والمجتمع للمعلمين وتبجيلهم والوقوف لهم، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد القول أن جميع المعلمين والمعلمات يستحقون ذلك!”.

وطرح الضبعان سؤالاً في مقال له بصحيفة “اليوم” قائلاً: (لا بد من التساؤل، والبناء على هذا التساؤل: هل كل معلم أو معلمة يستحق الوقوف والتقدير؟!).

وعدَّد “الكاتب” في مقاله عدداً من صنوف المعلمين الذين لا يستحقون التبجيل والتقدير والاحترام والوقوف من أجلهم، مؤكدا أن فشل معلم واحد خطورته أكبر من خطورة فشل ألف موظف غيره.

وتابع قائلاً: (إن المعلم غير القدوة والمؤثر في طلابه يفتقد لأهم مقوم من مقومات احترام المعلم وتقديره).

كما (أن المعلم الذي يضيع عامه في الشكوى والتذمر من الوزارة والإدارة والبيت بدون عمل جاد لطلابه هناك شك كبير في رغبة المجتمع بالقيام له! وأيضا المعلم الذي لا يرقى بفكره من خلال التطوير والتجديد، قراءة وتدريباً واحتكاكاً، لن يستطيع أن يرقى بفكر غيره وبالتالي إقامتهم، فالضعيف لا يقيم من هو أقوى منه!).

وأضاف: (المعلم الذي لا يملك مشروعاً تعليمياً واضح المعالم ومحدد الأطر، لن يأخذ الطالب وبالتالي المجتمع منه ما يدفعهم للقيام له!، وكذلك والمعلم الذي يأتي كل يوم متأخراً إلى مدرسته، أو يسابق غيره في المستشفيات ليأخذ شهادة زور أنه كان مريضاً، متى سيجد الوقت والقابلية لدى الطالب لبناء القيم التي تجعل الطالب أكثر احتراماً لمعلمه؟!).

واختتم الضبعان قائلاً” إذن لا يحتاج المعلم إلى مطالبة المجتمع بتقديره، بل بالإخلاص والتميز في بناء الطالب والبعد عما يشين، سيقف المجتمع بلا أدنى تردد تقديراً للمعلم المتميز الذي يقدم أعظم خدمة للمجتمع، وهل هناك خدمة أعظم من الإصلاح؟!).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

6 أسباب لظاهرة الرهاب المدرسي للطلاب.. إليك طريقة العلاج

6 أسباب لظاهرة الرهاب المدرسي للطلاب.. إليك طريقة العلاج

كاتب يدعو لإلغاء الأجر الشهري وتفعيل العمل بالساعة

كاتب يدعو لإلغاء الأجر الشهري وتفعيل العمل بالساعة

كاتب لـ«الأطباء»: عهد الحزم يرفض الاستثناء لكائن من كان

كاتب لـ«الأطباء»: عهد الحزم يرفض الاستثناء لكائن من كان

كاتب يوجه رسالة لوزير التعليم بشأن أسعار المقاصف المدرسية

كاتب يوجه رسالة لوزير التعليم بشأن أسعار المقاصف المدرسية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>