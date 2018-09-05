كاتب: ليس كل معلم يستحق القيام له

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أثار الدكتور شلاش الضبعان مسألة احترام الطلاب والمجتمع للمعلمين وتبجيلهم والوقوف لهم، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد القول أن جميع المعلمين والمعلمات يستحقون ذلك!”.

وطرح الضبعان سؤالاً في مقال له بصحيفة “اليوم” قائلاً: (لا بد من التساؤل، والبناء على هذا التساؤل: هل كل معلم أو معلمة يستحق الوقوف والتقدير؟!).

وعدَّد “الكاتب” في مقاله عدداً من صنوف المعلمين الذين لا يستحقون التبجيل والتقدير والاحترام والوقوف من أجلهم، مؤكدا أن فشل معلم واحد خطورته أكبر من خطورة فشل ألف موظف غيره.

وتابع قائلاً: (إن المعلم غير القدوة والمؤثر في طلابه يفتقد لأهم مقوم من مقومات احترام المعلم وتقديره).

كما (أن المعلم الذي يضيع عامه في الشكوى والتذمر من الوزارة والإدارة والبيت بدون عمل جاد لطلابه هناك شك كبير في رغبة المجتمع بالقيام له! وأيضا المعلم الذي لا يرقى بفكره من خلال التطوير والتجديد، قراءة وتدريباً واحتكاكاً، لن يستطيع أن يرقى بفكر غيره وبالتالي إقامتهم، فالضعيف لا يقيم من هو أقوى منه!).

وأضاف: (المعلم الذي لا يملك مشروعاً تعليمياً واضح المعالم ومحدد الأطر، لن يأخذ الطالب وبالتالي المجتمع منه ما يدفعهم للقيام له!، وكذلك والمعلم الذي يأتي كل يوم متأخراً إلى مدرسته، أو يسابق غيره في المستشفيات ليأخذ شهادة زور أنه كان مريضاً، متى سيجد الوقت والقابلية لدى الطالب لبناء القيم التي تجعل الطالب أكثر احتراماً لمعلمه؟!).

واختتم الضبعان قائلاً” إذن لا يحتاج المعلم إلى مطالبة المجتمع بتقديره، بل بالإخلاص والتميز في بناء الطالب والبعد عما يشين، سيقف المجتمع بلا أدنى تردد تقديراً للمعلم المتميز الذي يقدم أعظم خدمة للمجتمع، وهل هناك خدمة أعظم من الإصلاح؟!).