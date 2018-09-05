«مترجم جيب» يدعم 74 لغة

كشفت شركة Sourcenext جهاز الترجمة Pockettalk للجيب، بمناسبة مشاركتها في معرض الإلكترونيات IFA بالعاصمة الألمانية برلين.

وأوضحت الشركة اليابانية أن جهاز الترجمة Pockettalk الجديد يدعم 74 لغةً، مشيرةً إلى أنه يتعين على المستخدم خلال الدردشة نُطق الجملة المراد ترجمتها لتُنقل إما صوتاً أو كتابةً إلى بعض اللغات.

ويعتمد جهاز الترجمة Pockettalk على قاعدة بيانات متصلة بالإنترنت، عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية أو الهاتف الذكي أو بطاقة SIM للاتصالات المحمولة العالمية.

ويتوفر جهاز الترجمة Pockettalk باللون الأسود أو الأبيض أو الذهبي، ب 249 دولاراً أمريكياً لإصدار WLAN، و299 دولاراً أمريكياً لإصدار بطاقة SIM.