«عضو شورى سابق» يفقد محفظته في مطار جازان.. هذا ما فعله الموظف

تواصل- الرياض:

أعاد موظف بمطار جازان، محفظة إلى عضو مجلس الشورى السابق عبدالعزيز الثنيان كان قد فقدها خلال تواجده في المطار.

وسلم الموظف دُهل حسين، عضو الشورى السابق محفظته بعدما عثر عليها بالمطار، حيث أصر إلى الذهاب للفندق الذي يقيم به الثنيان خلال زيارته إلى جازان وأعاد إليه المحفظة له.

وقال عضو الشورى السابق، عبدالعزيز الثنيان، “إن الأمانة جسدها هذا الموظف فنعم الموظف هو، ومن حفظ الأمانة حفظ العمل”، موضحا أنه كان في مهمة عمل خيري بجازان وفقد محفظته قبل أن يعيدها له موظف مطار جازان.

وكرمت الخطوط السعودية بجازان، الثلاثاء، الموظف الذي أعاد المحفظة جراء سلوكه وأمانته، مشددةً على أن ما فعله الموظف هو السلوك الذي يتسم به أبناء الوطن من منسوبي الخطوط السعودية.