العراق..مقتل وجرح أكثر من 70 شخصًا بينهم رجال أمن في تظاهرات البصرة

تواصل- وكالات:

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن مقتل خمسة متظاهرين وجرح 68 آخرين, بينهم رجال أمن في التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها مدينة البصرة جنوب العراق، أمس الثلاثاء .

ووفق حصيلة أوردتها الوزارة في بيان، أن من بين الجرحى 41 مدنيًا و 27 من عناصر القوات الأمنية.

وأكدت الوزارة استنفار كوادرها لمتابعة الحالة الصحية للجرحى وتقديم العناية اللازمة لهم.

وكانت مدينة البصرة شهدت أمس، تظاهرات احتجاجية تخللتها أعمال عنف وإطلاق نار أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين والقوات الأمنية, مما اضطر السلطات المحلية إلى إعلان حظر التجوال في المدينة وتشكيل خلية أزمة حكومية لمعالجة الموقف.

يذكر أن مدينة البصرة وعدة مدن عراقية أخرى في وسط وجنوب العراق تشهد منذ نحو شهرين تظاهرات شبه يومية مطالبة بتحسين الخدمات لاسيما الماء والكهرباء, وتوفير فرص عمل للعاطلين.