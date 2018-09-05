سريان قرار إلغاء وضع تاريخ الإنتاج على السلع الغذائية وسط جدل واسع

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بدأ منذ 1 سبتمبر الجاري التطبيق الفعلي لقرار الهيئة العامة للغذاء والدواء، بإلغاء إلزام المصانع بوضع تاريخ الإنتاج على المنتجات الغذائية التي لا تزيد صلاحيتها عن شهر وجعله اختياريًّا، وإلزامها بوضع تاريخ الانتهاء فقط.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن قرار إلغاء إلزامية وضع تاريخ الإنتاج على المنتجات الغذائية، جاء ضمن تحديث اللائحة الفنية السعودية الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية؛ حيث يشمل القرار منتجات الألبان والعصائر الطازجة والمخبوزات بأنواعها المختلفة.

وقال منتجو الألبان بالقرار، إن القرار يسهم في خفض كميات الرجيع خاصة للألبان، وهي معظمها لكميات لم تنته صلاحيتها بعد، كون المستهلك يختار المنتج الأحدث، ما جعل نسبة الرجيع بين 15% و25%، في حين أن الإنتاج من الألبان 5.5 ملايين لتر يوميًّا، وفي ذلك هدر كبير وضرر على الاقتصاد.

وتخوف مختصون من قرار السماح بإلغاء تاريخ الإنتاج، مؤكدين أن معرفة تاريخ الإنتاج من حق المستهلك، خاصة في حالة الألبان والعصائر ومشتقاتها.