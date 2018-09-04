11 دولة لاتينية تطالب بمساعدات دولية لاستيعاب المهاجرين الفنزويليين

تواصل – واس:

دعت 11 دولة في أمريكا اللاتينية، هي الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور وبيرو والمكسيك وبنما وباراجواي وأوروجواي، المجتمع الدولي إلى زيادة الإعانات لمساعدتها على استيعاب مئات الآلاف من الفنزويليين الذين فروا من الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد بالأشهر الأخيرة.

حيث تعهدت تلك الدول بالاستمرار في العمل مع بعضها وبشكل فردي لمساعدة المهاجرين، وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمعاقين.

وجرى التوقيع على الإعلان الذي تمت صياغته في اجتماع لمسؤولين كبار في كيتو، من قبل الـ 11 دولة، داعية المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة الدول الأمريكية، التي ستعقد اجتماعًا حول الموضوع نفسه اليوم، إلى مكافحة الاتجار في المهاجرين.