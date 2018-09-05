الإحالة للمحكمة بعد مضي 6 أشهر على عدم سداد المخالفات المرورية

تواصل – الرياض:

حددت لائحة المرور الجديدة سقفا لبعض المخالفات المرورية، يعرض متجاوزيه إلى المساءلة القانونية، بإحالتهم إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات النظامية للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم لهم أو بعضها، حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.

ومن المخالفات الموجبة للتحويل إلى المحكمة المختصة، هي وصول إجمالي قيمة المخالفات المسجلة على المخالف 20 ألف ريال، أو مضي ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يحال إلى المحكمة.

وبحسب “مكة” فإن أبرز غرامات المخالفات المرورية تتمثل:

100 – 150 ريالاً

• ترك المركبة مفتوحة في وضع التشغيل بعد مغادرتها.

• عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم.

• عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم.

150 – 300 ريال

• الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد عن 20 مترا.

• التجمهر في موقع الحادث.

• إساءة استعمال منبه السيارة.

300 – 500 ريال

• ترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق راشد.

• التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة.

• استعمال الفرامل بشكل مفاجئ لغير ضرورة.500 – 900 ريال

• ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها.

• استخدام السائق أي جهاز محمول بيده أثناء سير المركبة.

• قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها.

1000 – 2000 ريال

• عبور المشاة للطرق السريعة.

• رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم الاطلاع عليها.

• قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.

3000 – 6000 ريال

• طمس لوحات المركبة.

• عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن.

• المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.

5000 – 10000 ريال

• القيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.

• استخدام لوحات غير عائدة للمركبة.

• طمس رقم هيكل المركبة، أو محاولة طمسه.

مخالفات السرعة:

السرعة من 120 كيلومتراً في الساعة فأقل:

التجاوز بأكثر من 10 – 20 كلم/ساعة

• الحد الأدنى 150

• الحد الأعلى 300

التجاوز بأكثر من 20 – 30 كلم/ساعة

• الحد الأدنى 300

• الحد الأعلى 500

التجاوز بأكثر من 30 – 40 كلم/ساعة

• الحد الأدنى 800

• الحد الأعلى 1000

التجاوز بأكثر من 40 – 50 كلم/ساعة

• الحد الأدنى 1200

• الحد الأعلى 1500

التجاوز بأكثر من 50 كلم/ساعة

• الحد الأدنى 1500

• الحد الأعلى 2000

السرعة من 140 كيلومتراً في الساعة فأقل:

التجاوز بأكثر من 5 – 10 كلم/ساعة

• الحد الأدنى 150

• الحد الأعلى 300

التجاوز بأكثر من 10 – 20 كلم/ساعة

• الحد الأدنى 800

• الحد الأعلى 1000

التجاوز بأكثر من 20 – 30 كلم/ساعة

• الحد الأدنى 1200

• الحد الأعلى 1500

التجاوز بأكثر من 30 كلم/ساعة

• الحد الأدنى 1500

• الحد الأعلى 2000