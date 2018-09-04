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الجدعان يوضح الفائدة من تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة

الجدعان يوضح الفائدة من تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة
وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان
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تواصل – واس:

أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان، أن صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لعقارات الدولة” ، والترتيبات التنظيمية لها؛ يصب في مصلحة الأعمال التنظيمية، وتطوير الأجهزة الحكومية في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على رفع كفاءة أداء جميع الجهات الحكومية بالشكل المطلوب.

وقال الجدعان: “إن القيادة الرشيدة تضع المصلحة العامة للوطن والمواطن في كل إجراء أو قرار تتخذه بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأفاد وزير المالية، أن الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الترتيبات التنظيمية لها التي أقرها مجلس الوزراء، تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد ورسم السياسات المتعلقة بها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة، وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، بما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

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