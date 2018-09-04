«النقل العام» تُحذر من تطبيقي «تاكسي فاي» و«توديني»: غير مرخصين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الجوازات»: السماح للموظف العسكري بالسفر خارج البلاد.. بشرط

«الجوازات»: السماح للموظف العسكري بالسفر خارج البلاد.. بشرط

تحذير مهم من «أمن الطرق» لمستخدمي طريق «مكة – المدينة»

تحذير مهم من «أمن الطرق» لمستخدمي طريق «مكة – المدينة»

حريق يخلي 325 نزيل‬اً بأحد فنادق جدة (صور)

حريق يخلي 325 نزيل‬اً بأحد فنادق جدة (صور)

تستر تجاري.. وافد حسابه البنكي 8 ملايين ريال (فيديو)

تستر تجاري.. وافد حسابه البنكي 8 ملايين ريال (فيديو)

«النقل العام» تُحذر من تطبيقي «تاكسي فاي» و«توديني»: غير مرخصين

«النقل العام» تُحذر من تطبيقي «تاكسي فاي» و«توديني»: غير مرخصين
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر عبدالله صايل المطيري، المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام، المواطنين والمقيمين من تطبيقي ‘‘تاكسي فاي‘‘ و‘‘توديني‘‘ مؤكداً أنهما غير مرخّصين من قبل الهيئة.

وقال المطيري: ‘‘نُحذر من التعامل مع هذه التطبيقات وكافة تطبيقات توجيه المركبات غير المرخّصة، حرصًا على سلامة الجميع‘‘.

يذكر أن التحذير من هذين التطبيقين سبقه، تحذير من هيئة النقل العام من التعامل مع أحد التطبيقات المختصة بالنقل والذي يستهدف السيدات والمسمى ‘‘سائقتي‘‘، لعدم حصوله على التراخيص اللازمة من الهيئة لمزاولة النشاط نظامًاً.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«النقل العام» تحذر المعلمات من استقلال المركبات «الڤانات»

«النقل العام» تحذر المعلمات من استقلال المركبات «الڤانات»

«النقل العام»: لا يحق لمكاتب تأجير المركبات «تصوير» الهوية الوطنية

«النقل العام»: لا يحق لمكاتب تأجير المركبات «تصوير» الهوية الوطنية

«النقل العام» تحذر المواطنين من التعامل مع هذا التطبيق

«النقل العام» تحذر المواطنين من التعامل مع هذا التطبيق

«هيئة النقل» تحذر من التعامل مع «وسطاء الشحن» غير المرخصين

«هيئة النقل» تحذر من التعامل مع «وسطاء الشحن» غير المرخصين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>