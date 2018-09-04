«النقل العام» تُحذر من تطبيقي «تاكسي فاي» و«توديني»: غير مرخصين

تواصل – فريق التحرير:

حذر عبدالله صايل المطيري، المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام، المواطنين والمقيمين من تطبيقي ‘‘تاكسي فاي‘‘ و‘‘توديني‘‘ مؤكداً أنهما غير مرخّصين من قبل الهيئة.

وقال المطيري: ‘‘نُحذر من التعامل مع هذه التطبيقات وكافة تطبيقات توجيه المركبات غير المرخّصة، حرصًا على سلامة الجميع‘‘.

يذكر أن التحذير من هذين التطبيقين سبقه، تحذير من هيئة النقل العام من التعامل مع أحد التطبيقات المختصة بالنقل والذي يستهدف السيدات والمسمى ‘‘سائقتي‘‘، لعدم حصوله على التراخيص اللازمة من الهيئة لمزاولة النشاط نظامًاً.