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تغريم مصرف «سوسييتيه جنرال» الفرنسي 1.1 مليار يورو لتعامله مع إيران

تغريم مصرف «سوسييتيه جنرال» الفرنسي 1.1 مليار يورو لتعامله مع إيران
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تواصل – وكالات:

توقَّع مصرف “سوسييتيه جنرال” الفرنسي أن يدفع غرامة بقيمة 1.1 مليار يورو لتسوية خلاف مع السلطات الأمريكية التي اتهمته بانتهاك عقوبات مرتبطة تحديدا بإيران.

وقال ثاني أكبر المصارف الفرنسية في بيان ‘‘إنه يتوقع أن يكون قادراً على السداد من أموال مخصصة لتسوية الخلافات‘‘ وفقاً لـ”الفرنسية”.

وجاء في البيان أن سوسييتيه جنرال دخل مرحلة أكثر تقدماً من المحادثات مع السلطات الأمريكية بهدف حل المسألة في غضون الأسابيع المقبلة.

وتابع البيان: من أصل مخصصات للخلافات بقيمة 1.43 مليار دولار سيتم اقتطاع نحو 1.1 مليار دولار لقضية العقوبات الأمريكية.

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