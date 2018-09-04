حل عملي لحماية الأشخاص المنشغلين بهواتفهم من الحوادث

قال شون هلمان، كبير علماء النقل في مختبر أبحاث النقل في بريطانيا، إن تغيير الشوارع سيساعد في الحد من الحوادث التي يسببها الأشخاص الملتصقون بهواتفهم والذين لا ينظرون إلى أين يذهبون، لذا فإن الجهات المختصة تدرس تزويد الشوارع بإشارات ضوئية أرضية.

ويمكن أن تشمل التغييرات المفيدة ممرات وإشارات ضوئية، مماثلة لتلك المستخدمة بالفعل في بعض المدن الصينية.

كما أشار السيد هلمان إلى أنه من الصعب أن يتمكن الناس من السير واستخدام هواتفهم، بأمان، لذا فإن من الأهمية بمكان أن يتم وضع إشارات ضوئية أرضية وأسهم لحماية الأشخاص الذين ينشغلون بهواتفهم أثناء عبور الشوارع.

وأضاف: “لقد نجحت بلدان أخرى في تجربة نظام مماثل، يضع احتياجات المشاة في المقام الأول، وهذا ما علينا فعله في بريطانيا”

يذكر أن شركة “هيغ” الهولندية قامت بوضع إشارات ضوئية أرضية لإرشاد المشاة المنشغلين بهواتفهم، كما بدأت مدينة سيان في شمال غرب الصين، باستخدام ممرات خاصة لمستخدمي الهواتف، أطلقوا عليها اسم “ممرات الرسائل النصية”، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.