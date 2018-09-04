إصدار جديد من سكايب بتصميم أكثر وضوحاً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الجوازات»: السماح للموظف العسكري بالسفر خارج البلاد.. بشرط

«الجوازات»: السماح للموظف العسكري بالسفر خارج البلاد.. بشرط

تحذير مهم من «أمن الطرق» لمستخدمي طريق «مكة – المدينة»

تحذير مهم من «أمن الطرق» لمستخدمي طريق «مكة – المدينة»

حريق يخلي 325 نزيل‬اً بأحد فنادق جدة (صور)

حريق يخلي 325 نزيل‬اً بأحد فنادق جدة (صور)

تستر تجاري.. وافد حسابه البنكي 8 ملايين ريال (فيديو)

تستر تجاري.. وافد حسابه البنكي 8 ملايين ريال (فيديو)

إصدار جديد من سكايب بتصميم أكثر وضوحاً

إصدار جديد من سكايب بتصميم أكثر وضوحاً
0

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق إصدار جديد من برنامج التراسل الفوري سكايب الشهير.

وأوضح بيتر سكيلمان، مدير التصميم بالشركة الأمريكية، أن الإصدار 8.29 الجديد يركز بشكل أساسي على الوظائف الرئيسية التي تضم المكالمات، ودردشة الفيديو، والرسائل النصية.

وأكدت الشركة الأمريكية اعتمادها على عناصر الاستعمال الموجودة في النسخة الكلاسيكية لبرنامج سكايب، بالإضافة إلى أجزاء من توجيه القائمة، كما أصبحت النسخة الجديدة أقل اعتماداً على الألوان، وتعتمد على اللون الأزرق بشكل عام لسهولة التعرف على البنود والقوائم.

ويتوفر الإصدار 8.29 الجديد من برنامج سكايب لحواسيب ويندوز وأجهزة الماك ولينوكس، إضافةً إلى الأجهزة المحمولة المزودة بنظامي غوغل أندرويد، وأبل “آي أو إس”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مايكروسوفت: تحديث ويندوز 10 في أكتوبر المقبل

مايكروسوفت: تحديث ويندوز 10 في أكتوبر المقبل

مايكروسوفت تطرح جهازها الجديد «Surface Go» رسمياً للحجز المسبق

مايكروسوفت تطرح جهازها الجديد «Surface Go» رسمياً للحجز المسبق

مايكروسوفت تطرح ميزة المزامنة بتطبيق outlook على هواتف أندرويد

مايكروسوفت تطرح ميزة المزامنة بتطبيق outlook على هواتف أندرويد

أخيراً.. «سكايب» تُطلق خدمة تسجيل المكالمات

أخيراً.. «سكايب» تُطلق خدمة تسجيل المكالمات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>