إصدار جديد من سكايب بتصميم أكثر وضوحاً

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق إصدار جديد من برنامج التراسل الفوري سكايب الشهير.

وأوضح بيتر سكيلمان، مدير التصميم بالشركة الأمريكية، أن الإصدار 8.29 الجديد يركز بشكل أساسي على الوظائف الرئيسية التي تضم المكالمات، ودردشة الفيديو، والرسائل النصية.

وأكدت الشركة الأمريكية اعتمادها على عناصر الاستعمال الموجودة في النسخة الكلاسيكية لبرنامج سكايب، بالإضافة إلى أجزاء من توجيه القائمة، كما أصبحت النسخة الجديدة أقل اعتماداً على الألوان، وتعتمد على اللون الأزرق بشكل عام لسهولة التعرف على البنود والقوائم.

ويتوفر الإصدار 8.29 الجديد من برنامج سكايب لحواسيب ويندوز وأجهزة الماك ولينوكس، إضافةً إلى الأجهزة المحمولة المزودة بنظامي غوغل أندرويد، وأبل “آي أو إس”.