الأسبوع المقبل.. تطبيق غرامات «الملصقات الدعائية» على المركبات

تواصل – الشرقية:

تشرع إدارة مرور المنطقة الشرقية اعتبارا من بداية العام غرة محرم القادم (بعد نحو أسبوع)، بفرض عقوبات على المركبات التي تحمل ملصقات دعائية، وتشمل الغرامات المالية أو حجز المركبة. وأكدت أن المهلة المحددة لتصحيح الوضع وإزالة الملصقات انتهت في 20 ذي الحجة الجاري.

وستبدأ الإدارة في تطبيق النظام والعقوبة المقررة، إذ إن الإعلانات تعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (6034 /م) وتاريخ (4/7/1430هـ) القاضي بعدم الموافقة على الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة العامة والمركبات الأخرى من الخارج، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.

وبينت أنها لاحظت وجود أعداد كبيرة من المركبات للشركات والمؤسسات والمنشآت تقوم بوضع إعلانات سواء دعائية أو إعلانية على مركباتها الخاصة ومركبات النقل والحافلات، لافتة إلى أن فريق العمل انتهى إلى محضر تضمن توصيات عدة؛ أبرزها إزالة الدعاية والإعلان الموضوع على المركبات سواء كانت هذه الدعاية أو الإعلان على شكل ملصقات، أو رسومات، أو كتابة، أو أي وسيلة أخرى مؤداها التعريف بمنتج معين. حسب “عكاظ”