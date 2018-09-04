انطلاق قطار الحرمين نهاية الشهر الجاري

تواصل – مكة:

بدأ العد التنازلي للإعلان عن التشغيل الرسمي لقطار الحرمين المقرر نهاية شهر سبتمبر الجاري، بعد أن استقل وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، أمس (الثلاثاء) رحلة من محطة «السليمانية» في جدة، باتجاه الرصيفة بمكة المكرمة، استغرقت نحو 21 دقيقة عبر سرعة وصلت إلى 300 كلم/ ساعة، للاطمئنان على استكمال التجهيزات والاستعدادات في المحطات كافة، والوقوف على المراحل الأخيرة بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة في كفاءة التشغيل والصيانة والتحكم.

واطلع الوزير ومرافقوه على جاهزية محطة طريق الحرمين السريع (السليمانية) بجدة، البالغة مساحتها نحو 461 ألف متر مربع، كما اطلع على مبنى المحطة الرئيسية الذي يحتوي على صالة للقدوم وأخرى للمغادرة، وصالات لكبار الشخصيات، ومسجد يتسع لـ600 مصل، ومركز للدفاع المدني، ومهبط للطائرات المروحية، و8 أرصفة لوقوف القطارات وانتظار الركاب، ومواقف السيارات الذي تضم 6000 موقف، مقسمة إلى مواقف قصيرة وأخرى طويلة الأمد.

كما تفقد العامودي محطة الرصيفة التي تزيد مساحتها على 503 آلاف متر مربع، وتبعد عن الحرم المكي أقل من 4 كيلومترات

وبحسب ‘‘عكاظ‘‘ سيتم افتتاح الأسواق التجارية في محطات القطار من قبل الشركات والأفراد المتقدمين للمنافسة، وبلغ عدد المحلات 100.