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القطيف.. إقامة منطقة ترفيهية في صفوى

القطيف.. إقامة منطقة ترفيهية في صفوى
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تواصل – القطيف:

كشف رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، عن دراسة تجريها البلدية لإنشاء منطقة ترفيهية في مدينة صفوى، ضمن المخطط الإرشادي العام للمحافظة.

وأوضح أنه سيتم تسوية الطريق المقترح والواقع بين مخطط دانة الرامس حتى المنطقة الترفيهية في صفوى، على مراحل متعددة وبحسب الاعتمادات المالية المتوافرة. ولفت إلى أن المنطقة ستحوي شواطئ رملية وأماكن ترفيهية وأماكن سباحة وفرص استثمارية لخدمة المرتادين.

ولفت مغربل إلى إمكانية طرح الموقع فرصة استثمارية مستقبلاً بعد دراسة جدوى الطرح، مؤكداً إظهار المنطقة بالشكل الجاذب الذي يلبّي رغبات المرتادين والمستثمرين. وشدّد على مراعاة الحفاظ على الطبيعة البيئية للمنطقة، وأن تكون ضمن النسيج العام، مشيراً إلى أنه يجري التنسيق مع الجهات المعنية للبدء بالعمل في المنطقة. حسب “الحياة”

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