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«التعليم»: رفع مشروع رتب وترقيات المعلمين للجهات العليا لإقراره

«التعليم»: رفع مشروع رتب وترقيات المعلمين للجهات العليا لإقراره
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم الدكتور محمد بن سعود المقبل؛ عن أنه تم رفع مشروع رتب المعلمين والمعلمات للجهات العليا لإقراره، وذلك بعد أن أنهت الوزارة والجهات الأخرى دراسته وسيكون إعلانه قريباً.

وقال في برنامج يا هلا عن المشروع “بالنسبة لرتب المعلمين تقريباً هناك تكامل مجموعة من الجهات مع هيئة تقويم التعليم ووزارات التعليم والمالية والخدمة المدنية”، مضيفا “التصور واضح الآن في أنه ستكون هناك رتب للمعلمين وترقيات”.

وأضاف: الترقي هذا سيكون مشروطاً بمجموعة من الأشياء، وهذه من الأخبار القريبة إن شاء الله.

هذا وقد قال وزير التعليم الدكتور احمد العيسى من قبل “إن لائحة الوظائف التعليمية التي نتوقع أن شاء الله إصدارها قريباً؛ ستشمل رتباً مختلفة للمعلمين، وسيكون تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين والمعلمات عنصراً أساسياً في الترقية من رتبة الى أخرى، وسيكون التدريب للمعلم وانخراطه في البرامج التدريبية جزءاً من عناصر التقويم لأداء المعلم”.

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