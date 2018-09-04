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صافرات إنذار واستنفار أمني في بنك.. بسبب الفئران

صافرات إنذار واستنفار أمني في بنك.. بسبب الفئران
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تواصل – وكالات:

هرع أفراد الشرطة في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، إلى أحد البنوك في منطقة شاملي، إثر تلقيهم اتصالاً هاتفياً يفيد بانطلاق صافرات الإنذار فيه بسبب سطو.

إلا أن أفراد الشرطة اكتشفوا بعد وصولهم للبنك، أن البنك لم يتعرض للسرقة، ولم تكسر أي أقفال، واكتشفوا بضعة فئران تجري حولهم، بحسب ما ذكرت صحيفة “إنديا توداي” الهندية اليوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني أن الواقعة حدثت أمس الإثنين في أحد فروع مصرف “إنديان بنك”، حيث أبلغ بعض السكان المحليين مدير الفرع والشرطة بانطلاق صافرات الانذار.

وبعد وصول الشرطة إلى المكان، لم يعثر أفرادها على أي شيء يشتبه به، باستثناء بعض الفئران التي كانت تجري بالقرب من نظام الإنذار. وذكرت الشرطة أن الفئران اخترقت نظام الإنذار، ما أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار.

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