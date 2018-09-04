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أعنف إعصار يضرب اليابان.. 9 قتلى و340 مصابًا وحادث كبير بمطار كانساي

أعنف إعصار يضرب اليابان.. 9 قتلى و340 مصابًا وحادث كبير بمطار كانساي
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تواصل – واس:

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 340 آخرين جراء الإعصار “جيبي” الذي وصفته السلطات بأنه أعتى عاصفة تضرب اليابان في 25 عامًا.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن إتش كيه ‘‘إن نحو ثلاثة آلاف شخص قضوا الليل في مطار كانساي الدولي بعد أن اصطدمت ناقلة بجسر يربط المطار ومدينة إيزوميسانو، ولم يصب أي من أفراد طاقم الناقلة الـ 11‘‘.

وذكرت الهيئة، أن المطار ظل مغلقًا اليوم الأربعاء مما أدى إلى إلغاء 162 رحلة، وغمرت المياه أحد مدارجه والطابق السفلي من مبنى المطار، وظلت حوالي 3ر1 مليون أسرة بدون كهرباء في وقت مبكر الأربعاء، وفقًا لشركات الكهرباء المحلية.

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