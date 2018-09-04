تعرَّف على توقعات طقس اليوم

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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الروية الأفقية على مرتفعات مناطق (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة وتبوك) قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها. كما تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12- 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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