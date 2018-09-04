15 عرضاً.. احذرهم حتى لا تقع فريسة للسرطان

تواصل – وكالات:

كثرت الجھات التي تتحدث عن أمراض السرطان على اختلافھا، ومع انتشار المرض في جمیع أنحاء العالم، يشعر الكثیرون كلما أحسوا بألم أو عرض ما، أن المرض الخبیث كما يسمیه البعض بات قريبا منھم.

نقدم لكم 15 عرضا تحذيريا علیك إذا شعرت بأحدھا التوجه للطبیب لإجراء الفحوص اللازمة.

تغییرات في البشرة.. قد یكون وجود بقعة جدیدة على بشرتك أو تغیر حجمھا أو شكلھا أو لونھا علامة على الإصابة بسرطان الجلد.. إذا لاحظت وجود أي علامات غیر عادیة، اطلب من طبيبك فحص بشرتك، ستجرى اختبارا وقد تحتاج إلى فحص عينة “خزعة” للبحث عن الخلايا السرطانية.

السعال.. إذا كنت غیر مدخن، فھناك احتمال ضئیل جدا أن یكون السعال المزعج علامة على السرطان. وبرغم أن سبب السعال یكون عادة سوء التنفّس أو الربو أو الارتجاع الحمضي أو وجود إصابة ما، لكن إذا لم یختف أو تحول إلى سعال دموي، خاصة إذا كنت مدخنا، علیك مراجعة طبیبك. ھناك اختبار المخاط من الرئتین أو الأشعة

السینیة على الصدر للتحقق من الإصابة بسرطان الرئة.

تغییرات في الثدي.. معظم تغیرات الثدي لدى النساء لیست سرطانیة، ومع ذلك، فمن الضروري أن تخبر المرأة طبیبھا عنھا وأن یتم فحص الثدي، وأن تبلغه عن أي كتل أو تغیرات أو إفرازات أو احمرار أو سماكة أو ألم في الثدیین. سیتم إجراء اختبار وتصویر الثدي بالأشعة أوالرنین المغناطیسي وربما یتم فحص عینة “خزعة”.

الانتفاخ.. قد یكون لدیك شعور دائم بالانتفاخ بسبب نظامك الغذائي أو حتى الإجھاد، لكن إذا لم تتحسن أو كنت تعاني أیضا من الإجھاد أو فقدان الوزن أو ألم الظھر، فقم بإجراء فحص السرطان. الانتفاخ المستمر في النساء قد یكون علامة على سرطان المبیض، ویمكن لطبیبك إجراء فحص الحوض للبحث عن السبب.

مشاكل عند التبول.. كثیر من الرجال لدیھم مشاكل في البول مع تقدمھم في السن، مثل الحاجة إلى التبول كثیرا، وسلس البول، أو ضعف التبول. عادة تكون تلك الأعراض علامات تضخم البروستات، ویمكن أن تدل على سرطان البروستات أیضا. راجع طبیبك لإجراء فحص، وربما اختبار دم خاص یسمى اختبار PSA.

تورم الغدد اللیمفاویة.. ھذه الغدد الصغیرة توجد على شكل حبات في عنقك وإبطیك وأماكن أخرى في جسمك.

عندما تتورم، فھذا یعني أن جسمك یكافح عدوى مثل نزلة برد أو بكتیریا في الحلق. ولكن یمكن لبعض أنواع السرطان مثل سرطان الغدد اللیمفاویة وسرطان الدم أن تسبب أیضا ھذا النوع من التورم. تحدث مع طبیبك لتحدید السبب.

دم عند استخدام الحمام.. إذا رأیت الدم في المرحاض بعد استخدامه، فعلیك استشارة الطبیب، فمن المرجح أن یكون سبب البراز الدموي من أوردة ملتھبة منتفخة “البواسیر”، ولكن ھناك احتمال أن یكون سرطان القولون. قد یكون الدم في البول مشكلة مثل عدوى المسالك البولیة، لكنھ قد یكون بسبب سرطان الكلى أو المثانة.

تغییرات الخصیة.. إذا لاحظت وجود تورم أو انتفاخ في الخصیتین، فعلیك الذھاب لطبیبك على الفور، فوجود ورم غیر مؤلم ھو أكثر علامات الإصابة بسرطان الخصیة شیوعا. كثیر من الرجال یعتادون على الشعور بثقل في الجزء السفلي من البطن أو كیس الصفن أو یعتقد أن خصیتیھ أكبر من الطبیعي. سیقوم طبیبك بفحص تلك المنطقة وقد یستخدم الموجات فوق الصوتیة لمعرفة ما إذا كان ھناك ورم أم مشكلة أخرى.

مشكلة البلع.. نزلات البرد أو ارتجاع أحماض المعدة أو حتى بعض الأدویة قد تجعل عملیة البلع صعبة أحیانا. إذا لم یتحسن البلع مع مرور الوقت أو مع مضادات الحموضة، فاستشر طبیبك. یمكن أن تكون مشكلة البلع علامة على سرطان الحلق أو المريء، سیقوم طبیبك بإجراء اختبار وأشعة سینیة “باریوم”، حیث ستقوم بابتلاع سائل طباشیري لإظھار حلقك بشكل أكثر وضوحا على صورة الأشعة.

نزیف مھبلي غیر طبیعي.. یمكن أن یكون لنزف المرأة خارج وقت الدورة الشھریة أسباب كثیرة، مثل الأورام اللیفیة أو حتى بعض وسائل تحدید النسل. لكن على المرأة أن تخبر طبیبھا إذا كانت تنزف بین أوقات الدورة، أو بعد الجماع. سیعمل الفحص على التأكد من عدم الإصابة بسرطانات الرحم أو عنق الرحم أو المھبل. كذلك لو كانت المرأة تنزف بعد انقطاع الطمث، لأن ذلك غیر طبیعي ویجب أن یتم علاجه على الفور.

رائحة الفم الكريهة.. قد تعود إلى مشكلة تقرحات، فمعظم التغييرات في فمك ليست خطيرة، إلا إذا لاحظت وجود بقع بيضاء أو حمراء أو قروح في الفم لا تلتئم بعد أسبوعين، خاصة إذا كنت مدخن، فعليك مراجعة الطبيب فقد تكون علامة على سرطان الفم.. عليك ملاحظة أي تغييرات مثل ظهور نتوء الخد أو مشكلة في تحريك الفم أو ألم في الفم.

فقدان الوزن.. بالطبع يمكنك فقدان الوزن عند تغيير طريقة تناول الطعام أو ممارسة الرياضة، كذلك ستفقد وزنك إذا كانت لديك مشكلات أخرى مثل الإجهاد أو الغدة الدرقية، لكن ليس من الطبيعي أن تخسر 25 كليوم جراما أو أكثر دون أن تبذل مجهودا، هناك احتمال أن يكون فقدان الوزن علامة أولى على سرطان البنكرياس والمعدة والمرئ والرئة أو أنواع أخرى من السرطانات.

الحمى.. ليست في العادة الحمى شيئا سيئا، وأحيانا تكون مجرد علامة على أن جسدك يحارب عدوى ما، وقد تكون أيضا أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، لكن إذا لم تختف الحمى ولم يكن لها سبب واضح، فيمكن أن تكون علامة على سرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية.

حرقة المعدة أو عسر الهضم.. تقريبا نشعر جميعا بحرقة المعدة، وغالبا يكون السبب حمية أو إجهادا أو بعض الأطعمة، فإذا لم ينجح تغيير نمط الحياة والأكل ولم يتوقف عسر الهضم لديك، فقد تحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات للبحث عن السبب، فقد يكون علامة على سرطان المعدة.

الإعياء.. هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تشعر بالتعب الشديد، لكن ذلك علامة مبكرة على بعض أنواع السرطان، مثل “اللوكيميا”، كما أن بعض أنواع سرطان القولون والمعدة يمكن أن تسبب فقدان الدم الذي لا يمكنك رؤيته، ما قد يجعلك تشعر بالإعياء الشديد، إذا لم تساعدك الراحة على التخلص من الإعياء، استشر طبيبك.