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تبوك.. إنقاذ محطة وقود من حريق ضخم قبل انفجارها (صور)

تبوك.. إنقاذ محطة وقود من حريق ضخم قبل انفجارها (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أنقذت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك، محطة وقود من كارثة محققة، بعد أن تمكنت من إخماد حريق شب في شاحنة داخل محطة وقود، قبل انفجارها.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي، أنه وردهم بلاغ عن وجود حريق في محطة وقود على طريق الملك خالد بمدينة تبوك، وعلى الفور جرى انتقال عدد من الفرق اللازمة للموقع، واتضح أن الحريق في تريلة وقود (بنزين) أثناء تفريغ حمولتها في خزان المحطة.

وأشار إلى أنه تمت المباشرة والسيطرة على الحادث في وقت قياسي، وذلك بسرعة استجابة فرق الدفاع المدني وتعاون الدوريات الأمنية والمرور في إغلاق الطرق ومنع التجمهر؛ مما ساهم في سرعة الوصول والتمركز الجيد لفرق الدفاع المدني والمباشرة بالطرق الصحيحة، وتم إنهاء الحادث في وقت وجيز دون حدوث إصابات.

ولفت نائب متحدث مدني تبوك، إلى أن المعلومات الأولية تشير من خلال المعاينة أن سبب الحادث احتمال الكهرباء الاستاتيكية وتبخر البنزين في منطقة التفريغ وعدم التقيد بأنظمة السلامة. ودعا بديوي أصحاب محطات الوقود إلى ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية بداخلها.

 

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