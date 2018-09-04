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شرطة الجوف تعلن توفر وظيفة «قصاص أثر».. الشروط وطريقة التقديم

شرطة الجوف تعلن توفر وظيفة «قصاص أثر».. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في شرطة منطقة الجوف، وجود وظيفة “قصاص أثر” شاغرة على لائحة المستخدمين، بشروط على النحو التالي:

أن يتوفر في المتقدم لشغل الوظيفة المؤهل المناسب.

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ.

ألا يقل عمر المتقدم عن أربعين عاماً.

أن يكون لديه الخبرة الكافية.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو بسجن أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة سابقة.

أن يكون لائقاً طبياً.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

طريقة التقديم: من خلال مراجعة قسم شؤون الموظفين بشرطة منطقة الجوف لمن تنطبق عليهم الشروط.

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