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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
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مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

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تحذير.. هذا الأمر يتسبب في إيقاف حسابك نهائياً على «تويتر»
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبراء التقنية من نشر الرسائل المزعجة في “تويتر”، حيث يتسبب ذلك في إيقاف حساب المستخدم بشكل نهائي.

وتتمثل الرسائل المزعجة فيما يلي:

نشر روابط ضارة بما في ذلك روابط إلى مواقع الاحتيال أو مواقع البرامج الضارة.

سلوك متابعة شديد (المتابعة الجماعية أو إلغاء المتابعة الجماعية لجذب الانتباه).

إساءة استخدام وظيفة الرد أو الإشارة لنشر رسائل غير مرغوب فيها.

إنشاء العديد من الحسابات إما يدوياً أو باستخدام أدوات تلقائية.

النشر بشكل متكرر على الموضوعات المتداولة لمحاولة جذب الانتباه.

نشر تحديثات متكررة بشكل متكرر.

نشر روابط مع تغريدات لا صلة لها بالموضوع.

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