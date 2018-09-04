العراق.. 6 قتلى و200 جريح في مظاهرات البصرة (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الجوازات»: السماح للموظف العسكري بالسفر خارج البلاد.. بشرط

«الجوازات»: السماح للموظف العسكري بالسفر خارج البلاد.. بشرط

تحذير مهم من «أمن الطرق» لمستخدمي طريق «مكة – المدينة»

تحذير مهم من «أمن الطرق» لمستخدمي طريق «مكة – المدينة»

حريق يخلي 325 نزيل‬اً بأحد فنادق جدة (صور)

حريق يخلي 325 نزيل‬اً بأحد فنادق جدة (صور)

تستر تجاري.. وافد حسابه البنكي 8 ملايين ريال (فيديو)

تستر تجاري.. وافد حسابه البنكي 8 ملايين ريال (فيديو)

العراق.. 6 قتلى و200 جريح في مظاهرات البصرة (صور)

العراق.. 6 قتلى و200 جريح في مظاهرات البصرة (صور)
0

تواصل – وكالات:

أفادت مصادر صحفية في بغداد، بسقوط 6 قتلى وإصابة 200 آخرين، في تجدد الاحتجاجات في محافظة البصرة جنوب العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أبدى أسفه على مقتل شاب من محافظة البصرة خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة أمس، وأمر بالتحقيق بشأن من يحاول الإيقاع بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وشنت ميليشيات بدر والعصائب حملة اعتقالات في صفوف الناشطين والمتظاهرين، الاثنين، كما أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفرقتهم وسط المدينة.

كما شنت الميليشيات التابعة لإيران حملات اعتقال واسعة في مدينة البصرة العراقية، واعتقلت العشرات من الشباب والناشطين والإعلاميين.

وتستغل الميليشيات المسلحة المدعومة إيرانياً حالة التوتر والاحتقان في العراق؛ لتصفية معارضي نظام الملالي، وتثبيت تموقعها في العراق، كذلك إغراق البلاد في أزمات تصب في مصلحة أطماع إيران بالمنطقة.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العبادي»: لن أجازف بالعراقيين لإرضاء إيران

«العبادي»: لن أجازف بالعراقيين لإرضاء إيران

تجدد المظاهرات في «البصرة» جنوب العراق.. والعشائر تُهدد الجيش

تجدد المظاهرات في «البصرة» جنوب العراق.. والعشائر تُهدد الجيش

قتل 1061 مدنياً.. «التحالف الأمريكي» يعترف بجزء من جرائمه ضد أهل سوريا والعراق

قتل 1061 مدنياً.. «التحالف الأمريكي» يعترف بجزء من جرائمه ضد أهل سوريا والعراق

18 قتيلاً في تحطم «هليكوبتر عسكرية» بإثيوبيا

18 قتيلاً في تحطم «هليكوبتر عسكرية» بإثيوبيا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>