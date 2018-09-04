العراق.. 6 قتلى و200 جريح في مظاهرات البصرة (صور)

تواصل – وكالات:

أفادت مصادر صحفية في بغداد، بسقوط 6 قتلى وإصابة 200 آخرين، في تجدد الاحتجاجات في محافظة البصرة جنوب العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أبدى أسفه على مقتل شاب من محافظة البصرة خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة أمس، وأمر بالتحقيق بشأن من يحاول الإيقاع بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وشنت ميليشيات بدر والعصائب حملة اعتقالات في صفوف الناشطين والمتظاهرين، الاثنين، كما أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفرقتهم وسط المدينة.

كما شنت الميليشيات التابعة لإيران حملات اعتقال واسعة في مدينة البصرة العراقية، واعتقلت العشرات من الشباب والناشطين والإعلاميين.

وتستغل الميليشيات المسلحة المدعومة إيرانياً حالة التوتر والاحتقان في العراق؛ لتصفية معارضي نظام الملالي، وتثبيت تموقعها في العراق، كذلك إغراق البلاد في أزمات تصب في مصلحة أطماع إيران بالمنطقة.